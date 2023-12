Kingkey Intelligence Culture Holdings Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Kingkey Intelligence Culture notiert derzeit bei 0,415 HKD, was einem Abstand von -18,63 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Diese kurzfristige Einschätzung führt zu einem "Schlecht"-Rating. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, -3,49 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Kingkey Intelligence Culture eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien über die letzten zwei Wochen ergab eine neutrale Bewertung durch die überwiegend privaten Nutzer. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Kingkey Intelligence Culture derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend wird die Aktie basierend auf dem RSI mit "Schlecht" bewertet.