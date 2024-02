Kingkey Financial International Holdings im Check!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtbewegung setzt. Der RSI-Wert für Kingkey liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 47 für Kingkey, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge festgestellt wurden und das Meinungsbild sich insgesamt ausgeglichen präsentiert.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Kingkey derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 1,23 HKD, während der Aktienkurs bei 0,285 HKD liegt, was einer Abweichung von -76,83 Prozent entspricht. Auch der GD50 weist mit 0,54 HKD eine Abweichung von -47,22 Prozent auf. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich für Kingkey eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Kingkey-Aktie basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz im Internet.

