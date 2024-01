Kinghand Industrial Investment Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100. Für Aoyuan Beauty Valley zeigt der RSI einen Wert von 45,16, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 37,97, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aoyuan Beauty Valley-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hierbei ergibt sich eine Abweichung von +6,06 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 3,79 CNH über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung für Aoyuan Beauty Valley in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominieren die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.