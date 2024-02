Kingfisher Mining Ltd Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Kingfisher Mining auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 55,56 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 74,56, was darauf hindeutet, dass Kingfisher Mining als überkauft eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kingfisher Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,19 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,084 AUD weicht um -55,79 Prozent ab, was charttechnisch gesehen als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt mit einem letzten Schlusskurs von 0,13 AUD eine Abweichung von -35,38 Prozent und wird somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Zusammenfassend erhält die Kingfisher Mining-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen rund um Kingfisher Mining auf sozialen Medien zeigen, dass in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen überwiegen. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kingfisher Mining zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Kingfisher Mining bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes mit "Neutral" bewertet.