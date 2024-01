Kingfisher Metals Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Kingfisher":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für das Unternehmen Kingfisher Metals. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Kingfisher Metals. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kingfisher Metals-Aktie mit einem Kurs von 0.055 CAD derzeit +10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ist die Einschätzung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -31,25 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kingfisher Metals-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Gut" eingestuft, da der RSI25-Wert darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. In Summe ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Kingfisher Metals nach der RSI-Bewertung.