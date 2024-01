Kingfisher Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kingfisher":

Der Aktienkurs von Kingfisher in der Kategorie "Zyklische Konsumgüter" weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance einen Rückgang von mehr als 5 Prozent auf, mit einer Rendite von 0,23 Prozent. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite von 3,78 Prozent in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt Kingfisher mit 3,55 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Kingfisher mit aktuell 5,28 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 4,42% auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung, da die Differenz zum Durchschnitt von 0,86 Prozent nicht allzu groß ist. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten für Kingfisher 1 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 2 mal "Schlecht" vergeben. Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 7,55 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 235 GBP, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird, da keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lassen sich vier Handelssignale ermitteln, die alle auf eine "Gut"-Aktie hindeuten. Zusammenfassend ist die Aktie von Kingfisher bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.