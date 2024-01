Kingfisher Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Kingfisher-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind 1 Bewertung als "Gut", 1 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft worden. Dies führt im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Kingfisher. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 235 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 2,49 Prozent vom letzten Schlusskurs (229,3 GBP) steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist somit "Neutral". Insgesamt erhält Kingfisher daher ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Die Dividendenrendite von Kingfisher beträgt aktuell 5,28 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,4 Prozent. Die geringe Differenz von 0,88 Prozent zum Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Einschätzung durch die Redaktion. Es ist zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Kingfisher derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 234,06 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 229,3 GBP liegt, was einer Abweichung von -2,03 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einschätzung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 227,18 GBP, was einer Abweichung von +0,93 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kingfisher einen Wert von 13 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,73 für "Spezialität Einzelhandel" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Kingfisher daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.