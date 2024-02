Kingfisher Aktie: Ist es das gewesen?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Kingfisher eine Rendite von -16,45 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,09 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Kingfisher mit 12,35 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) ist Kingfisher aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 12,67, was einem Abstand von 41 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,39 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Kingfisher spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zudem wurden in diesem Zeitraum zwei Handelssignale ermittelt, davon 0 Gut- und 2 Schlecht-Signale, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Kingfisher bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kingfisher eine Dividendenrendite von 5,28 % aus, was 0,74 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 4,54 % entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.