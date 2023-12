Kingfisher Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Aktienkurs von Kingfisher hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,66 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -10,28 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 3,61 Prozent gestiegen. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite mit 3,1 Prozent über der von Kingfisher, die um 9,77 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Kingfisher aktuell ein Verhältnis von 5 zum Aktienkurs auf, was einer positiven Differenz von +1,56 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) von Kingfisher liegt bei 15,64, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Kingfisher daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Analysten bewerten die Kingfisher-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 235 GBP deutet auf ein Abwärtspotenzial von -3,77 Prozent hin, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Kingfisher daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Kingfisher-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Kingfisher jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kingfisher-Analyse.

Kingfisher: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...