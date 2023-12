Kingfisher ADR Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse der Kingfisher-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 236,53 GBP gestiegen ist, während der aktuelle Kurs bei 244,2 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +3,24 Prozent liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 219,18 GBP, was einem Abstand von +11,42 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Kingfisher in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier erhält Kingfisher eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 12, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kingfisher-Aktie zeigt einen Wert von 15,64, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.