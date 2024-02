Kingfisher ADR Aktie: Was noch aussteht!

Der britische Einzelhändler Kingfisher hat in den letzten zwölf Monaten gemischte Bewertungen von Analysten erhalten. Von insgesamt vier Bewertungen waren eine positiv, eine neutral und zwei negativ, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führte. Obwohl es im letzten Monat keine Aktualisierungen gab, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Kingfisher-Aktie bei 235 GBP. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 227,6 GBP könnte die Aktie um 3,25 Prozent steigen, was ebenfalls einer neutralen Empfehlung entspricht.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Kingfisher-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Kingfisher-Aktie somit eine positive Bewertung in diesem Analysebereich.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung in Bezug auf Kingfisher. Deshalb wird das langfristige Stimmungsbild als negativ bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Kingfisher eine Dividendenrendite von 5,28 % auf, was 0,74 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung in diesem Bereich.

Insgesamt erhält die Kingfisher-Aktie somit eine neutrale bis leicht positive Gesamtbewertung auf Basis der einzelnen Analysebereiche.