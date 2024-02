Kingfa Science and Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Kingfa Sci & Tech liegt bei 91,3, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,19 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um Aktien, werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Untersuchung dieser Faktoren für Kingfa Sci & Tech zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Kingfa Sci & Tech diskutiert, und in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls positive Themen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, obwohl automatische Analysen der Kommunikation vor allem "Schlecht" Signale ergeben haben.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Kingfa Sci & Tech im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,9 Prozent erzielt, was 0,07 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -24,97 Prozent, und Kingfa Sci & Tech liegt aktuell 0,07 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.