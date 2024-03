Kingfa Science and Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse für die Kingfa Sci & Tech-Aktie zeigt eine Abweichung von -12,36 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -1,82 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Aktienkurs von Kingfa Sci & Tech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,42 Prozent erzielt, was 0,78 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Im Branchenvergleich mit "Chemikalien" liegt die Rendite ebenfalls 0,78 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kingfa Sci & Tech-Aktie liegt bei 68,66, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.