Kingfa Science and Aktie: In Lauerstellung

Die technische Analyse von Kingfa Sci & Tech weist auf ein "Neutral"-Rating hin, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt liegen aktuell bei 7,71 CNH bzw. 8,56 CNH, was zu einer Abweichung von -1,82 Prozent bzw. -11,57 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (7,57 CNH) führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis, während die "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Kingfa Sci & Tech beträgt 55,77 Punkte auf 7-Tage-Basis und 54,82 Punkte auf 25-Tage-Basis, was auf eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume hinweist.

In Bezug auf den Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,22 Prozent, was eine Underperformance von -18,93 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sowie dem "Materialien"-Sektor bedeutet.

Das Sentiment und der Buzz um Kingfa Sci & Tech haben sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält Kingfa Sci & Tech damit Bewertungen im neutralen Bereich, basierend auf den technischen Indikatoren und der Stimmung am Markt.