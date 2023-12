Kingenta Ecological Engineering Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Kingenta Ecological Engineering Aktie zeigt sich momentan in einer schwierigen Lage, wie die technische Analyse zeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 1,95 CNH, während der aktuelle Kurs bei 1,79 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,21 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 1,8 CNH, was einer Distanz von -0,56 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Kingenta Ecological Engineering Aktie wurden in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien über das Unternehmen ist jedoch angestiegen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für diesen Bereich daher eine Bewertung von "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle KGV von Kingenta Ecological Engineering bei 1613,79, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Wer derzeit in die Aktie von Kingenta Ecological Engineering investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % einen geringeren Ertrag als der Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".