Kingenta Ecological Engineering Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Kingenta Ecological Engineering verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,1 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche durchschnittlich um -6,63 Prozent, was bedeutet, dass Kingenta Ecological Engineering im Branchenvergleich um -11,47 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -6,63 Prozent, wobei Kingenta Ecological Engineering um 11,47 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kingenta Ecological Engineering derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalien-Branche. Der Unterschied beträgt 1,93 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,93 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kingenta Ecological Engineering mit 1613,79 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, was bedeutet, dass sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt Kingenta Ecological Engineering auch über einen längeren Zeitraum hinweg eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung einen negativen Trend auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Kingenta Ecological Engineering in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".