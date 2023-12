Kingenta Ecological Engineering Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Anleger: Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben Kingenta Ecological Engineering auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Kingenta Ecological Engineering diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -15,46 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Kingenta Ecological Engineering damit 7,53 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,93 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -7,93 Prozent. Die Aktie liegt aktuell 7,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kingenta Ecological Engineering wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 47,06 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,33 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Kingenta Ecological Engineering-Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kingenta Ecological Engineering liegt bei einem Wert von 1613. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Kingenta Ecological Engineering weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.