Kingenta Ecological Engineering Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Kingenta Ecological Engineering-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,86 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,48 CNH weicht somit um -20,43 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,56 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-5,13 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Kingenta Ecological Engineering beträgt aktuell 22,22 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Kingenta Ecological Engineering mit 1613,79 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher wird die Aktie weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Kingenta Ecological Engineering ist insgesamt eher neutral, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspaltungen der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.