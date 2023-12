Kingdom Aktie: Das macht richtig Spaß!

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie von Kingdom festgestellt. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält die Kingdom-Aktie daher ein neutrales Rating in dieser Hinsicht.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat die Kingdom-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,65 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -23,83 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Kingdom 8,93 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Kingdom liegt bei 8,7 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,27, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Kingdom-Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kingdom-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,27 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (1,27 HKD) weicht somit um 0 Prozent ab und wird daher neutral bewertet. Im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (1,19 HKD) über dem gleitenden Durchschnitt (+6,72 Prozent) und erhält somit ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Kingdom-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.