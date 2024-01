Kingdom Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Kingdom liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 9 Prozent niedriger und weist eine Rendite von -4,65 Prozent auf. Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 18,93 Prozent aufweist, liegt Kingdom mit einer Rendite von 23,58 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Kingdom mit 1,35 HKD betrachtet, was einer +7,14-prozentigen Entfernung vom GD200 (1,26 HKD) entspricht. Dies ist ein positives Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,19 HKD auf, was einem Abstand von +13,45 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Kingdom-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kingdom 4, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" unterbewertet ist, da diese im Durchschnitt ein KGV von 32 haben. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kingdom liegt bei 7,69, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird die Kingdom-Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.