Kingdee Software Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse der Kingdee Software ergab einen gleitenden Durchschnittskurs von 11,61 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 11,44 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -1,46 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,08 HKD, was einer Abweichung von +3,25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist die Kingdee Software eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Software" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Demnach wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Aktie eine Rendite von -29,19 Prozent, was 19,1 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt -0,31 Prozent, wobei die Kingdee Software aktuell um 28,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Kingdee Software eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen eine negative Stimmung herrschte und größtenteils neutral an fünf Tagen. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.