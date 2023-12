Kingboard Laminates Aktie: Was bringt das neue Jahr?

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Kingboard Laminates in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Kingboard Laminates daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Kingboard Laminates eine Performance von -18,4 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -14,16 Prozent, was eine Underperformance von -4,24 Prozent für Kingboard Laminates bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,33 Prozent im letzten Jahr, wobei Kingboard Laminates 8,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Kingboard Laminates verläuft aktuell bei 7,4 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 6,69 HKD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -9,59 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 6,98 HKD angenommen, was einer Differenz von -4,15 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kingboard Laminates-Aktie beträgt aktuell 66, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (56,81) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Kingboard Laminates.