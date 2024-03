Kingboard Laminates Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI für Kingboard Laminates liegt bei 27,92, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 42,37, was zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält Kingboard Laminates daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Kingboard Laminates eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Kingboard Laminates daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich erzielte Kingboard Laminates in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,4 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche zeigt sich eine Outperformance von +0,47 Prozent. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Kingboard Laminates 0,4 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser vergleichbaren Renditen erhält Kingboard Laminates ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Kingboard Laminates festgestellt werden konnte. Daher wird das Kriterium der Stimmungsveränderung und der Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Kingboard Laminates daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.