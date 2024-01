Kingboard Laminates Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild für Kingboard Laminates: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kingboard Laminates mit einem Wert von 42,12 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 53,61, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Bei einer Dividende von 3,98 % liegt Kingboard Laminates im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (5,47 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kingboard Laminates-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt einen Abwärtstrend verzeichnet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Kingboard Laminates-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen ein insgesamt "Neutral"-Rating, wobei die fundamentale Analyse positiver ausfällt als die technische und die Dividendenanalyse.