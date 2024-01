Kingboard Chemical Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Kingboard Chemical":

Die Aktie von Kingboard verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,95 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" liegt die Aktie von Kingboard um 9,14 Prozent unter dem Durchschnitt (-9,81 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -13,18 Prozent, wobei Kingboard aktuell 5,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Kingboard liegt aktuell bei 49,28 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,1, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Kingboard-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Kingboard beträgt derzeit 4,85 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 5,48 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Kingboard-Aktie bei 20,57 HKD verläuft. Da der Aktienkurs bei 18,68 HKD liegt, ergibt sich eine negative Differenz von -9,19 Prozent, weshalb die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 18,57 HKD, was einer Differenz von +0,59 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Kingboard-Aktie auf Basis dieser Analyse als "Neutral" bewertet.