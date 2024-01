Kingboard Chemical Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Kingboard Chemical":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kingboard beträgt aktuell 7,86, was 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kingboard als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kingboard-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 67,42, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,35, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung und Stimmung bezüglich der Kingboard-Aktie wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Kingboard bei 4,85 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 5,03 Prozent liegt. Daher erhält Kingboard für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Kingboard aus verschiedenen Perspektiven betrachtet als "Neutral" eingestuft wird.