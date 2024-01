Kingbo Strike Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Aktuell beträgt der Kingbo Strike-RSI 75, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 liegt bei 41,94, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" für den RSI.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Kingbo Strike gab es kürzlich keine besonders positiven oder negativen Entwicklungen in den sozialen Medien. Auch wurden in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen intensiv diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Kingbo Strike-Aktie bei 0,435 HKD und ist damit um -7,45 Prozent vom GD200 (0,47 HKD) entfernt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 0,42 HKD, was einem Kursabstand von +3,57 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Kingbo Strike-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Kingbo Strike derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,32 Prozentpunkten einen geringeren Ertrag bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.