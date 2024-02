King's Flair Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Securities":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von King's Flair diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um King's Flair, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die King's Flair Aktie mit einem Kurs von 0,69 HKD inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -1,43 Prozent beläuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität bezüglich King's Flair ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte King's Flair in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15,53 Prozent. Im Durchschnitt der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche stiegen ähnliche Aktien um 3,77 Prozent, was zu einer Underperformance von -19,31 Prozent für King's Flair führt. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hatte King's Flair eine mittlere Rendite von -5,1 Prozent im letzten Jahr, was einer Unterperformance von 10,43 Prozent entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.