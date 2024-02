King's Flair Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse zeigt, dass die King's Flair-Aktie derzeit einen neutralen Trend aufweist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem aktuellen Schlusskurs von 0,69 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der zyklischen Konsumgüter hat die King's Flair-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,53 Prozent erzielt, was 10,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche der Haushalts-Gebrauchsgüter liegt die jährliche Rendite bei 4,46 Prozent, wobei die King's Flair-Aktie um 19,99 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die King's Flair-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt King's Flair mit 4,35 Prozent 1,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter. Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "schlecht"-Bewertung von der Redaktion.