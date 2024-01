King's Flair Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse der King's Flair-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,71 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,7 HKD weicht somit um -1,41 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,67 HKD) weist mit einer Abweichung von +4,48 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin.

Das Anleger-Sentiment für die King's Flair-Aktie ist aktuell ebenfalls neutral. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zur Aktie geäußert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Auch die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für King's Flair in den letzten Wochen kaum verändert hat. Es gab keine außergewöhnliche Aktivität oder starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass King's Flair überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die King's Flair-Aktie somit in der technischen Analyse und im Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung, während der RSI ein "Gut"-Rating ergibt.