King's Flair Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von King's Flair bei 23, was bedeutet, dass die Börse 23,91 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30 und zeigt, dass der Titel unterbewertet ist. Aufgrund des KGV wird er daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete King's Flair eine Performance von -15,53 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,9 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -20,43 Prozent im Vergleich zur Branche. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,01 Prozent, und King's Flair erreichte eine Unterperformance von 11,53 Prozent im Vergleich dazu. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird daher ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für King's Flair liegt der RSI7 bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das King's Flair-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.