King's Flair Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Aktienkurs von King's Flair hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Unterperformance von 10,04 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 4,13 Prozent, wobei King's Flair aktuell 18,65 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird King's Flair sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da der RSI jeweils 50 Punkte beträgt und die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der King's Flair bei 0,7 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,69 HKD liegt, was einem Abstand von -1,43 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da der GD50 ein Niveau von 0,69 HKD aufweist, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht.

Gemäß der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von King's Flair als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 23,91 insgesamt 22 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 30,55 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".