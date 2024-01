King's Flair Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die King's Flair-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 0 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher ein "Gut"-Rating erhält. Die Analyse des RSI für die letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls einen Wert von 0 und bestätigt somit die Einstufung als "Gut".

Die Dividendenrendite von King's Flair beträgt derzeit 4,62 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was 3,31 Prozent unter dem Durchschnitt von 7,93 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von King's Flair eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich King's Flair wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von King's Flair als unterbewertet angesehen, da das KGV von 22,53 insgesamt 31 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der bei 32,54 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie somit die Einstufung "Gut".