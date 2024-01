King Wan Aktie: Der weitere Knall!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die King Wan-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Rendite von King Wan im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 27 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,97 Prozent aufweist, liegt King Wan mit einer Rendite von -33,33 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der King Wan-Aktie führt zu einer Einstufung "Schlecht", da der RSI bei einem Niveau von 100 liegt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung lautet daher "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der King Wan-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,03 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,024 SGD) weicht somit um -20 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,02 SGD) liegt hingegen über dem letzten Schlusskurs (+20 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die King Wan-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.