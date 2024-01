King Wan Aktie: Was soll das denn werden?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei King Wan zeigt sich eine mittlere Diskussionsaktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu keiner klaren Veränderung führte. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Der RSI-Wert für King Wan liegt bei 50, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI25-Wert von 46, was auch als neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu beobachten waren.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von King Wan aktuell 25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was eine kurzfristig gute Einschätzung ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -16,67 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als neutral eingeschätzt.