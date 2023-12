King Wan Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich King Wan ist neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von King Wan im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt, was 28,06 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -5,27 Prozent, und King Wan liegt aktuell 28,07 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität bezüglich King Wan ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der King Wan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 SGD. Der letzte Schlusskurs (0,025 SGD) weicht somit um -16,67 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung. Somit erhält die King Wan-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.