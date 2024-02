King Wan Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei King Wan wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die King Wan-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 zeigt ähnliche Ergebnisse, da auch hier King Wan als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bei King Wan bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die King Wan-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Sentiment und der Buzz spielen bei der Einschätzung einer Aktie eine wichtige Rolle. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei King Wan durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Alles in allem ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Rendite von King Wan in den letzten 12 Monaten um 23,53 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,75 Prozent, wobei King Wan mit 14,78 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.