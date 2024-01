King Wan Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der King Wan Aktie derzeit um +25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -16,67 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen über King Wan in den sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche hat die King Wan Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -29,28 Prozent gezeigt, während der Durchschnitt in dieser Branche um -4,05 Prozent gefallen ist. Im "Industrie"-Sektor lag die Performance von King Wan um 28,57 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei King Wan als durchschnittlich bzw. gering eingestuft werden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

