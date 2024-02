King Jim Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Faktoren, um das aktuelle Bild einer Aktie zu bewerten. Bei King Jim gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der King Jim-Aktie bei 881,87 JPY, während der aktuelle Kurs bei 880 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "neutral", da die Distanz zum GD200 bei -0,21 Prozent liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 871,88 JPY, was einer Distanz von +0,93 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Die Stimmung spielt neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der King Jim-Aktie auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die King Jim-Aktie deutet auf eine Überverkauft-Situation hin und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für King Jim basierend auf der RSI-Analyse.