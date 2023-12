King Jim Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Moody's":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über King Jim in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Die Diskussionen über King Jim waren unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Unsere Analysten haben die Stimmung zu King Jim auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu King Jim diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass King Jim hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu beurteilen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die King Jim-Aktie beträgt aktuell 887,05 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 866 JPY liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 872,02 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird King Jim auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt, um den Relative Strength Index (RSI) zu berechnen. Der 7-Tage-RSI für King Jim liegt bei 33,33 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt, dass King Jim weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.