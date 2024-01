King Jim Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die technische Analyse der King Jim-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 874 JPY mit -1,44 Prozent Abstand vom GD200 (886,78 JPY) ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 870,84 JPY, was einem Abstand von +0,36 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammen ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für die King Jim-Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und zeigt eine normale Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für King Jim liegt der RSI7 bei 7,69 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 45, was bedeutet, dass King Jim weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das King Jim-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Auch die Betrachtung der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral ist und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die King Jim-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Analysen und der Stimmung auf sozialen Plattformen.