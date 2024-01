King Jim Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI-Wert für King Jim liegt bei 4,35, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, liegt bei 40, was auf eine „neutrale“ Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die King Jim-Aktie daher als „gut“ bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich King Jim wird insgesamt als neutral betrachtet. Die Auswertungen der vergangenen zwei Wochen zeigen, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positiven noch negativen Themen im Vordergrund standen, was zu einer Gesamteinschätzung von „neutral“ führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden als neutral bewertet, basierend auf der mittleren Aktivität in Beiträgen und Diskussionen über einen längeren Zeitraum sowie der kaum vorhandenen Stimmungsänderung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der King Jim-Aktie als neutral eingestuft, da der Kurs sowohl nahe dem 200-Tage-Durchschnitt als auch dem 50-Tage-Durchschnitt liegt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die King Jim-Aktie in verschiedenen Analysen als neutral bewertet wird, sowohl hinsichtlich des RSI, der Anleger-Stimmung, des Sentiments und des technischen Kurses.

