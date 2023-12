King Jim Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Anleger-Stimmung bei King Jim in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -2,63 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs nah am Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der King Jim zeigt einen Wert von 68,18, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 56 eine Situation, die als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält King Jim daher in allen Kategorien die Einstufung "Neutral".