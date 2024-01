King Jim Aktie: Ist das noch normal?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die King Jim-Aktie in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der King Jim-Aktie bei 884 JPY, was einer Entfernung von -0,3 Prozent vom GD200 (886,69 JPY) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 870,34 JPY, was einem Kursabstand von +1,57 Prozent und somit ebenfalls einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage vermitteln. In Bezug auf die Aktie von King Jim ergibt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen. Bei einem RSI von 4,35 wird die King Jim-Aktie als "Gut" eingestuft, während der RSI25 von 40 auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" in Bezug auf den RSI.

Insgesamt lassen die Analysen auf eine neutrale Stimmung und Bewertung der King Jim-Aktie schließen.