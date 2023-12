King Jim Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Aktie von King Jim wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Einer davon ist die Diskussionsintensität im Netz, die als neutral eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der King Jim-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für King Jim deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung bei King Jim wird in den Diskussionsforen und sozialen Medien als insgesamt neutral eingeschätzt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von neutral führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Aktie von King Jim.