King Jim Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation. Bei King Jim wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 46,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 für 25 Tage liegt mit 50,68 im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei King Jim zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

In den letzten zwei Wochen wurde King Jim von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", was eine insgesamt "Neutral"-Einstufung ergibt.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für King Jim beträgt auf 200-Tage-Basis aktuell 888,12 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führt zu einem "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält King Jim somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.