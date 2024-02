King Fook Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die King Fook-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses analysiert. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,4 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,375 HKD liegt, was einer Abweichung von -6,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,34 HKD, was einer Abweichung von +10,29 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger zu erkennen war. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die King Fook-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die King Fook-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,76 Prozent erzielt, was 8,64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Spezialität Einzelhandel" liegt die Aktie sogar um 14,17 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen eher neutral ausfielen, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positiv waren. Aufgrund dieses aktuellen Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die King Fook-Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.