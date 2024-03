King Fook Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für King Fook. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 16,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass King Fook momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 26,67, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hindeutet, und die Aktie erhält auch hier eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von King Fook mit 0,41 HKD betrachtet. Der Kurs liegt mit +2,5 Prozent Entfernung vom GD200 (0,4 HKD) im neutralen Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,36 HKD auf, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +13,89 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der King Fook-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt King Fook mit einer Rendite von 39,99 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -12,33 Prozent aufweist, liegt King Fook mit 52,32 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei King Fook in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.