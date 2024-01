KingClean Electric Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmung unter den Anlegern für Kingclean Electric ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um eine weitere Bewertungsmöglichkeit für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Daher bewerten wir die Anleger-Stimmung als "Gut".

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Kingclean Electric derzeit 25,71 CNH, während der Aktienkurs bei 22,3 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -13,26 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 22,95 CNH, was einen Abstand von -2,83 Prozent bedeutet und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Kingclean Electric in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,25 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -27,72 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die im Durchschnitt um 4,47 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,61 Prozent hatte, liegt Kingclean Electric 29,86 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung bei Kingclean Electric. Dies zeigt sich darin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher bewerten wir dieses Kriterium als "Schlecht". Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Kingclean Electric in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.