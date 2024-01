KingClean Electric Aktie: Das war abzusehen!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Kingclean Electric wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Kingclean Electric von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kingclean Electric liegt der RSI7 bei 48,21 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation und erhält daher auch eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Kingclean Electric im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,25 Prozent erzielt, was 29,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Aktie 27,95 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.